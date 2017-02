Gemeente A’dam legt recordboete op om Airbnb

Dat bevestigt een woordvoerder van wethouder Laurens Ivens (Wonen). Volgens de gemeente verhuurde een woningeigenaar elf appartementen in de Kerkstraat. Er zou sprake zijn van een illegaal hotel. Het sleutelbedrijf Iamb&b helpt de eigenaar bij het verhuren door de huurders te screenen en bijvoorbeeld de sleutels aan de huurders af te geven. Zowel de pandeigenaar als Iamb&b hebben een boete van bijna anderhalf ton gekregen.

,,De appartementen hebben echter een bestemming als woning en dienen ook als zodanig in gebruik te zijn”, zegt de woordvoerder van wethouder Ivens. Alle appartementen waren geboekt via Airbnb bij één en hetzelfde sleutelbedrijf. ,,De appartementen waren uniform verbouwd en ingericht en zagen er allemaal een beetje hetzelfde uit met een 2 persoonsbed en een slaapbank of alleen een slaapbank en een keukentje en badkamer. De ingang van het pand en de appartementen zelf waren, net als veel echte hotels, voorzien van een elektronisch slot dat met een keycard kan worden geopend."

Het hoofdstedelijk bestuur heeft vorig jaar nieuwe regels ingevoerd voor woningverhuur via Airbnb. Zo mag een woning maximaal zestig dagen per jaar worden verhuurd. In het pand mogen bovendien maximaal vier huurders verblijven. Als woningen langer verhuurd worden kan sprake zijn van illegale verhuur. Per appartement heeft de gemeente een boete van 13.500 euro opgelegd. Bovendien zijn de eigenaar en het sleutelbedrijf gesommeerd om de toeristische verhuur te staken.

,,De boete verrast ons heel erg”, zegt eigenaar Dirk Minnebo van Iamb&b, die de boete gaat aanvechten. ,,Wij helpen de eigenaar met de verhuur van het pand en zijn ervan overtuigd dat dat niet illegaal is. Het lijkt eerder een politieke boete, want nu heeft de eigenaar een krantenkop dat er een megaboete is opgelegd.” Volgens Minnebo lijkt het erop dat de wethouder zijn huiswerk niet goed heeft gedaan. ,,Er is geen sprake van woningonttrekking, want de woning is niet van ons. De gemeente wil een voorbeeld stellen en wij zijn de grootste partij die helpen met de verhuur van woningen. Het had de wethouder gesierd om met ons in gesprek te gaan.”