premium

Achttien jaar cel voor aanzetten tot moord

52 min geleden

DEN HAAG - Een 52-jarige man uit Vlaardingen is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar omdat hij zijn vrouw had aangezet haar vermeende minnaar te vermoorden. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag maandag bepaald.