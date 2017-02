Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Pechtold vindt tweet Wilders ophitsend

42 min geleden

DEN HAAG - UPDATE 14.55 uur - Een tweet van PVV-leider Geert Wilders is maandag niet in goede aarde gevallen bij D66-leider Alexander Pechtold. Op een bewerkte foto is Pechtold te zien terwijl hij zogenaamd staat te demonstreren tussen radicale moslims.