Foto: AS Media

Bouwkraan breekt doormidden in Deurne: twee gewonden

30 min geleden

DEURNE - Een bouwkraan is maandag aan het begin van de middag doormidden geknakt op een bouwplaats aan de Beukelsdijk in Deurne. Een man zou hierbij uit een bak zijn gevallen. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede man raakte lichtgewond.