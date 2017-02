Hardleerse drankrijder is rijbewijs én auto kwijt

Boete

De politie Kaag en Braassem schrijft op Facebook dat de man donderdagavond omstreeks 19.45 uur in Nieuwkoop op de Achterweg werd gecontroleerd. Hij bleek onder invloed te zijn en blies 325 ugl, wat neerkomt op ongeveer tien glazen alcohol. De man kreeg toen een boete en een rijverbod.

Rijbewijs kwijt

De volgende avond zagen agenten hem rijden in het naastliggende Zevenhoven. Ook toen bleek de man te diep in het glaasje te hebben gekeken. Op het bureau blies hij 685 ugl, meer dan het dubbele van de avond ervoor. Daarop werd zijn rijbewijs ingevorderd en kreeg hij een dagvaarding om te verschijnen voor de rechtbank.

Auto ingenomen

Als klap op de vuurpijl zagen andere agenten de man zondagochtend rond 07.00 langs het politiebureau in Ter Aar rijden. Wederom was de automobilist onder invloed van alcohol. In overleg met de officier van justitie is de auto van de man in beslag genomen.