Seksueel getinte foto’s en filmpjes van Patricia Paay verspreid zonder haar toestemming

Het expliciete beeldmateriaal is inmiddels aan diverse media aangeboden. „Ik heb nooit iemand toestemming gegeven dit soort beelden te maken, laat staan te verspreiden”, aldus Patricia Paay. „Het is zeer strafbaar wat hier gebeurt en daarom heb ik in overleg met mijn advocaat besloten officieel aangifte te doen.”

’Ik zal niet zeggen wie dit is’

Paay zegt wel een vermoeden te hebben wie er achter het verspreiden van de filmpjes zit. „Er is iemand die me al tijden zwart probeert te maken en me probeert te chanteren. Ik zal niet zeggen wie dit is, maar deze informatie wel delen met de politie”, aldus Patricia Paay.

Het verspreiden van seksfilmpjes of foto’s die zonder toestemming van de betrokkene zijn gemaakt via social media of andere kanalen is strafbaar volgens het wetboek van strafrecht. De verspreider maakt zich schuldig aan aanranding van de goede naam en eer en het schenden van het portretrecht en kan tot een forse geldboete en een gevangenisstraf worden veroordeeld.