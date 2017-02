Opgepakte Ieren Amsterdam lid van de maffia

De politie werd zondagavond om kwart voor negen aangesproken door een man die stelde dat hij even daarvoor in een coffeeshop door een man bedreigd was met een vuurwapen. Eenmaal in de zaak bleek dat ook drie andere mannen bij het voorval betrokken waren.

Toen zij werden aangehouden trof te politie drie vuurwapens aan. Twee van de verdachten zijn 29 jaar en de andere verdachten zijn 37 en 23 jaar. De aangehouden mannen komen respectievelijk uit Groot-Brittannië en Ierland.

Lid Kinahan-kartel

Volgens de Ierse nieuwszender RTE is een van de verdachten een vooraanstaand lid van het Kinahan-kartel, een beruchte Ierse misdaadorganisatie met nauwe banden met Nederlandse gangsters. Zo werd de Kinahan- organisatie in het verleden onder meer gelinkt aan wapen- en drugshandelaar Mink K.

In april vorig jaar werd in een sjiek appartement van de Kinahan-klan in Dublin de Marokkaanse crimineel Naoufal ’Noffel’ F. aangehouden. Hij is volgens justitie een sleutelspeler binnen de 'Mocro Maffia’. Zijn naam wordt, zowel op straat als in opsporingskringen, in verband gebracht met meerdere liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.

’Moordmakelaar’

Het Openbaar Ministerie lijkt te vermoeden dat Naoufal fungeert als moordmakelaar die handelt in afrekeningen op bestelling. Op dit moment wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een moordaanslag in Diemen eind 2015. Afgelopen vrijdag werd bekend dat hij voor die zaak wordt uitgeleverd aan Nederland.

Wat de Ieren gisteravond in Amsterdam deden en waarom de man bedreigd werd, is onduidelijk. De recherche heeft de zaak momenteel in onderzoek.