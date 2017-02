Pauline Krikke burgemeester Den Haag

Krikke was van 2001 tot 2013 burgemeester van Arnhem. Ook was ze wethouder van Economische Zaken in Amsterdam. De in Friesland geboren partijprominent zit nu voor de VVD in de Eerste Kamer.

Ze wordt als alles volgens plan gaat op 17 maart geïnstalleerd en niet op 30 maart, zoals eerder steeds werd gemeld. In de tussentijd neemt wethouder Tom de Bruijn de taken waar van de vertrekkend burgemeester.

In december 2015 stapte ze na een conflict met de Raad van Toezicht op als directeur van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Critici vonden dat het museum een te commerciële koers voer.

De 55-jarige Pauline Krikke wordt burgemeester van Den Haag. Foto: Dijkstra bv

Volgens de vertrouwenscommissie voelt Krikke zich als stadsmens aangetrokken tot de energie van Den Haag. ,,Ze heeft een heldere opvatting over openbare orde. Ze wil dingen voor elkaar krijgen'', aldus commissievoorzitter Rachid Guernaoui. Krikke woont als senator deels in Den Haag. ,,Ze is verliefd geworden op de stad en nu gaat ze de liefde achterna, ze gaat trouwen met Den Haag, aldus Guernaoui.

Geheim

De naam van Krikke werd een paar minuten voor de bekendmaking al gemeld door de Gelderlander, ook al zijn beslissingen geheim. Guernaoui en de gemeente konden maandag nog niet zeggen of er een onderzoek naar komt.

Van Aartsen maakte vorig jaar bekend per 1 maart te vertrekken. Zijn termijn loopt eigenlijk pas eind dit jaar af, maar de burgervader wil de opvolger de tijd geven om zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Er hadden 11 kandidaten gesolliciteerd op de post van de eerste burger van de hofstad. De raad had een voorkeur voor een vrouw, maar er hadden maar twee vrouwen gesolliciteerd. De afgelopen dagen passeerden kanshebbers als Jan Peter Balkenende (CDA) en Ronald Plasterk (PvdA) de revue. De namen van de overige sollicitanten worden niet bekendgemaakt.

Spanningen politie

De nieuwe burgemeester krijgt onder meer de leiding over de politie in Den Haag. Daarover zijn de laatste jaren wat spanningen geweest. Zo waren er in 2015 dagen aaneen rellen in de Schilderswijk en Transvaal na een dodelijke arrestatie. Inwoners van de probleemwijken beschuldigen agenten van discriminatie.

