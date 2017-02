premium

Flat Rosmalen ontruimd na brand appartement

49 min geleden

ROSMALEN - Zeker tien appartementen van een flatgebouw in Rosmalen (Brabant) zijn in de nacht van maandag op dinsdag ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een van de woningen. Het vuur ontstond rond 01.00 uur in een appartement op de derde verdieping van het appartementencomplex aan de Herman Moerkerklaan.