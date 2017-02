Asscher: kabels aftappen cruciaal

De komende tijd worden we bestookt met verkiezingsplannen, maar als de veiligheid in ons land niet op orde is, zijn die volgens Asscher weinig waard. Hij wil graag ’meer vaste contracten en het eigen risico in de zorg afschaffen’ maar om dat te regelen is volgens hem veiligheid „een essentiële randvoorwaarde”. Daarom moet die wet, die morgen besproken wordt in de Kamer, er volgens de PvdA’er snel komen.

Impopulair

Op zichzelf vertolkt Asscher het standpunt van het kabinet. Toch is het opmerkelijk om midden in verkiezingstijd, ook als lijsttrekker, een impopulair pleidooi te houden voor ruimere bevoegdheden voor de inlichtingendiensten. Volgens de PvdA-leider laten de linkse partijen het op dit punt liggen. Ze zijn ’naïef’, zegt Asscher in het gesprek met deze krant.

Als vicepremier heeft Asscher achter de schermen gezien hoe hard de diensten dat middel nu nodig hebben in de strijd tegen terreur. Hij zag hoe dicht extremisten soms bij een aanslag waren. „Ik ga niks zeggen over zaken waar ik niet over mag praten, maar ik ben zo overtuigd geraakt van de vele dreigingen dat ik deze wet noodzaak vind.”

„De huidige wetgeving stamt uit de jaren negentig. Toen telefoons alleen nog bedoeld waren om mee te bellen”, weet Asscher. Daarom is er nu een update in de vorm van een wetsvoorstel.

Veiligheid

„Ik heb de afgelopen jaren van de andere kant kunnen zien hoe die veiligheidsdiensten werken, wat ze op het spoor komen, hoe belangrijk het ook is dat ze communicatie-patronen kunnen doorgronden en dat je daar levens mee kan redden. Cruciaal in deze tijd.” Met de nieuwe wet mogen de diensten de kabel in bepaalde regio’s afzoeken of gericht op een onderwerp, in plaats van zich op één persoon te richten. Dat is volgens Asscher ook broodnodig voor de veiligheid van Nederlandse militairen in het buitenland die met inlichtingen worden ondersteund.

Het klopt dat daders vaak al bekend waren bij de diensten maar op enig moment even van de radar verdwenen, zegt Asscher. Waarom is er dan meer informatie nodig? „Je ziet dat mensen met de huidige mogelijkheden wel bekend waren, maar ook al een tijd niet meer in beeld kwamen.”

De PvdA’er wil daarom de komende jaren extra investeringen in de veiligheidsketen. De aanvankelijke bezuinigingsplannen van het kabinet op de AIVD noemt hij terugkijkend „natuurlijk niet goed”. Volgens Asscher moet er ook geld uitgetrokken worden voor ontwikkelingshulp om zo de internationale stabiliteit op orde te brengen. „Dat vinden rechtse partijen dan vaak weer raar, maar ik denk dat dat erbij hoort.”

Critici maken zich zorgen over de bronbescherming van journalisten. Als de kabel op grotere schaal wordt afgetapt, kunnen de diensten wellicht als ’bijvangst’ zien wie de krant tipt. Asscher zegt dat de afweging die moet worden gemaakt als zulke gegevens worden aangetroffen, met deze wet niet verandert. Maar dan moet die afweging wel zorgvuldig worden gemaakt en dat is in het verleden niet gebeurd, erkent hij, wijzend op zaken met Telegraaf-journalisten. „Daar zijn fouten mee gemaakt.”