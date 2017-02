NS wil personeel beter beschermen

De lichtgewicht vesten van sterke vezellagen, die de drager voor een deel beschermen tegen steken en stompen, worden gedragen op het bovenlichaam als ‘schild’ voor de vitale organen.

Volgens de aanbesteding krijgt NS hierdoor de mogelijkheid om het aantal steekvesten te vergroten tot 10.000 medewerkers, bijvoorbeeld bij een veranderend veiligheidsniveau.

De NS-woordvoerder ontkent dat er nu al concrete plannen zouden bestaan om ook conducteurs er op korte termijn mee uit te rusten. ,,Als vakbonden dat willen gaan we hierover met hen in gesprek. Dat geldt voor alle veiligheidszaken.” Alle opties worden volgens hem opengehouden.

Het aantal ernstige incidenten in en rond treinen neemt toe. NS komt eind deze maand met de exacte cijfers in het jaarverslag 2016. Het jaar ervoor ging het om 642 meldingen van fysiek geweld, waaronder dreigen en soms steken met een mes.

,,Het is ons er alles aan gelegen om agressie op het spoor drastisch in te dammen. Elk voorval is er één teveel. Daar zijn onze inspanningen en maatregelen op gericht. Dat kunnen we niet alleen”, stelt NS. Rijdend personeel wordt er vrijwel dagelijks mee geconfronteerd, blijkt uit onderzoek.

Afgelopen zaterdagavond was er nog een steekpartij op het perron van Den Haag Centraal. Twee meisjes gedroegen zich zeer asociaal tegenover de conducteur. Buiten de trein werden ze aangehouden door twee beveiligers. Er ontstond een worsteling, waarbij één van de vrouwen een mes trok. De amokmakers zijn in de boeien geslagen en aan de politie overgedragen. NS doet aangifte.

Bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor reageert geschokt. ,,Dit moet echt keihard aangepakt worden. Of een steekvest voor conducteurs de oplossing is, betwijfel ik. Dat geeft namelijk ook een soort schijnveiligheid en kan geweld uitlokken. De voor en tegens moeten goed afgewogen worden. Intensievere trainingen voor NS’ers zijn hard nodig.”

Ook het toezicht van professionele beveiligers in stations en treinen met een duidelijke geweldsinstructie en de juiste middelen daarvoor moet volgens Janssen worden opgeschroefd. ,,Dat kun je niet aan conducteurs en machinisten overlaten, al zet je ‘s avonds een dubbele bemanning in.”

Vakbond VVMC van rijdend personeel wil pas reageren na overleg met NS.