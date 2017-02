Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Debat of niet, Dijkhoff viert gewoon carnaval

19 min geleden

BREDA - Staatssecretaris Klaas Dijkhoff gaat carnavalszondag gewoon hossen op de Grote Markt in zijn thuisstad Breda, ook al wordt er op die dag het RTL-premiersdebat gehouden. ,,Ik ben al een paar jaar geleden opgehouden me druk te maken over wat ze boven de sloot van carnaval vinden. Laat staan dat ik de illusie heb dat er rekening mee gehouden wordt”, zegt de VVD’er tegen BN DeStem.