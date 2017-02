Politie zoekt getuigen liquidatie Justin Jap Tjon

Kort na de fatale schietpartij in de wijk Osdorp aan de Prof. R. Casimirstraat op dinsdagavond 31 januari rond 22.30 uur renden meerdere mensen weg. Eén man riep “Help, help” naar twee jonge vrouwen. De politie heeft de man al gesproken, maar is nog wel op zoek naar de twee vrouwen. Ook wil het onderzoeksteam graag in contact komen met een man, die op dat moment zijn vuilnis buitenzette.

Hoewel er een politiehelikopter in de lucht hing, vlak na de liquidatie, ontbreekt van de daders nog ieder spoor. Op het moment van de schietpartij vertrok er een lichtkleurige auto uit de straat. De politie wil graag weten wie hierin reden. Het kan om de daders of eventuele andere getuigen gaan.

Het slachtoffer, de 25-jarige Justin Jap Tjon, woonde in de buurt. Hij was bekend bij de politie, maar niet uit het zware criminele milieu. Voor de politie is het een raadsel waarom hij is doodgeschoten.