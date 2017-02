Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Meisje overleden na ongeval brommobiel

32 min geleden

ZEEWOLDE - Eén van de twee zussen die zaterdag in Zeewolde met een brommobiel in het water waren beland, is maandag overleden aan haar verwondingen. Het gaat om het twaalfjarige meisje, meldde de politie dinsdag.