Grote vechtpartij op school Hoofddorp

Een medewerker van de school maakte een einde aan het gevecht. De politie heeft niemand opgepakt. In een brief aan de ouders spreekt de rector van het lyceum van een incident.

’Docenten durfden niets te zeggen’

Volgens een van de betrokken jongeren ontstond het opstootje een week geleden. „Ik kreeg opeens te horen van een medeleerling dat ik bij een bepaalde groep wil horen omdat ik een jas van een bepaald merk droeg. Maar dat was niet zo. En vlak daarna werd er ook met een tas gegooid. Docenten durfden er toen niets van te zeggen.”

Maandag ging het dat mis. „Toen kreeg ik opeens te horen dat ik naar buiten moest. Daar werd ik opgewacht door de medeleerling en een vriend van hem die niet op onze school zit. Toen zei die medeleerling tegen mij: ’Je gaat niet met hem vechten maar met mij’. Vervolgens werd ik geslagen met een waterflesje en gingen meer mensen zich met de knokpartij bemoeien.”

’Conciërge werd ook geslagen’

In totaal waren 8 tot 9 jongeren betrokken bij de vechtpartij die ook door meerdere omstanders werden gefilmd. De conciërge heeft vervolgens een einde gemaakt aan de vechtpartij. „Hij werd ook nog geslagen door die vriend van de medeleerling. Vervolgens rende hij hard weg.”

Uiteindelijk zou de weggerende jongen een straatverbod hebben gekregen omdat een vader van de betrokken van de vechtpartij naar de politie was gestapt. „Ik ben twee dagen geschorst. Zelf heb ik er weinig aan overgehouden, wat scheuren in mijn kleren en pijn in mijn bilspier. Ik weet nog niet of ik zelf aangifte ga doen. Daar twijfel ik nog over.”