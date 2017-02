Taxironselaars Schiphol moeten weg

De ronselpraktijken zijn al jaren een doorn in het oog van Schiphol en de lokale overheid. De burgemeester van Haarlemmermeer gaf twee weken geleden een verordening uit, waarin taxichauffeurs, die zich schuldig maken aan ’ronselpraktijken’ beboet kunnen worden voor 350 euro, oplopend tot 1500 euro en het intrekken van de chauffeurspassen.

De vrije chauffeurs, die bekend staan als ronselaars en zich verenigd hebben in de actiegroep Taxi Eenheid, stapten vorige week donderdag naar de rechter voor een kort geding. Zij claimen dat Schiphol hen niet mag weren en dat zij recht hebben op een eigen plek op de luchthaven. De voorzieningenrechter gaat daar niet in mee, blijkt uit zijn uitspraak.

'Vrije' taxichauffeurs op @Schiphol verliezen kort geding. Burgemeester Haarlemmermeer mag boetes uitdelen voor 'ronselpraktijken' — Mascha de Jong (@maschadejong) February 7, 2017

De rechter oordeelt dat Schiphol verantwoordelijk is voor de belangen van passagiers en klanten en dus ook moet zorgen voor goede taxidiensten. Als de openbare orde wordt verstoord is Schiphol de aangewezen partij om daar iets aan te doen. Dat het tussen de beveiligers en vrije taxichauffeurs vervolgens uitloopt op chaotische, agressieve taferelen doet daar niet aan af. De burgemeester Theo Weterings van de gemeente Haarlemmermeer mag zijn boetesysteem nu alsnog introduceren.

Het is de taxichauffeurs net als voorheen gewoon toegestaan om plaats te nemen op de taxi-opstelplaats op Schiphol. Zij moeten daarvoor betalen, maar dat was in het verleden ook al het geval. De rechter wil wel dat de situatie, zoals de burgemeester van Haarlemmermeer het nu heeft geregeld met de nieuwe plaatselijke verordening, over een half jaar wordt geëvalueerd door alle partijen.

Bodemprocedure

Oussama Mdargh van Taxi Eenheid: „Wij gaan ons beraden op vervolgstappen. We onderzoeken de mogelijkheid tot een bodemprocedure, maar daarvoor moeten we de uitspraak eerst even goed bestuderen.”

De gemeente Haarlemmermeer reageert verheugd op de uitkomst van het kort geding. Het verbod gaat dinsdag direct in. Handhavers zijn aan het flyeren om toeristen, klanten en passagiers op de hoogte te brengen van de nieuwe situatie. De marechaussee gaat vanmiddag gelijk boetes uitdelen aan de taxichauffeurs, die zich schuldig maken aan het claimen van klanten in de hal en bij het busstation. ,,Dat is de laatste dagen weer het geval geweest. Overal zag je hesjes, die niet thuishoren op Schiphol. We hopen dat hiermee een einde komt aan de overlast”, aldus de woordvoerder van gemeente Haarlemmermeer.

Rust

Schiphol hoopt dat de rust op de luchthaven nu weerkeert. ,,We hopen al langer dat het Jan Dullaertplein weer een rustige plek kan zijn”, zei een woordvoerder. Hij heeft er vertrouwen in dat dat met de uitspraak van de rechter kan, zo liet hij weten.

Schiphol heeft al 7 miljoen euro betaald om de overlast van ronselaars tegen te gaan, zo vertelde de advocaat van de luchthaven tijdens de zitting vorige week op de rechtbank in Haarlem.