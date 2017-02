Taxironselaars Schiphol moeten weg

De ronselpraktijken zijn al jaren een doorn in het oog van Schiphol en de lokale overheid. De burgemeester van Haarlemmermeer gaf twee weken geleden een verordening uit, waarin hij verordende dat taxichauffeurs, die zich schuldig maken aan ’ronselpraktijken’ beboet kunnen worden voor 350 euro, oplopend tot 1500 euro.

'Vrije' taxichauffeurs op @Schiphol verliezen kort geding. Burgemeester Haarlemmermeer mag boetes uitdelen voor 'ronselpraktijken' — Mascha de Jong (@maschadejong) February 7, 2017

De chauffeurs, die zich verenigd hebben in de actiegroep Taxi Eenheid, stapten naar de rechter. Zij claimen dat Schiphol hen helemaal niet mag weren en dat zij ook een plek moeten krijgen op de luchthaven. De rechter heeft daar nu een stokje voor gestoken.

Woordvoerder Oussama Mdargh van Taxi Eenheid: „Wij gaan ons beraden op vervolgstappen. We onderzoeken de mogelijkheid tot een bodemprocedure, maar daarvoor moeten we de uitspraak eerst even goed bestuderen.”