Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Trein schept auto in Boxtel: bestuurder weet op tijd te ontkomen

31 min geleden

BOXTEL - Een auto is dinsdagmiddag geschept door een trein op het spoor in Boxtel. De auto was vast komen te zitten op de spoorwegovergang bij de Kapelweg. De bestuurder wist op tijd uit de auto te komen.