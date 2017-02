11 en 12 jaar cel voor woningovervallers

Het gerechtshof in Arnhem vindt bewezen dat zij betrokken waren bij de overval, de gijzeling en de poging tot doodslag op agenten.

Zij drongen destijds met twee onbekend gebleven, gemaskerde mannen gewapend de woning binnen van een echtpaar, hun vier kinderen en een aanwezige grootouder. Het gezin werd vastgebonden. De man werd overgoten met een vloeistof en de overvallers dreigden hem in brand te steken.

De daders sloegen op de vlucht toen twee agenten aan de deur stonden. Tijdens de achtervolging schoot een van de agenten op de daders en raakte een van hen in een been. Vervolgens schoten daders en agenten over en weer. Een verdachte heeft zijn aandeel in de woningoverval bekend, maar ontkent op de politiemensen te hebben geschoten. De tweede verdachte ontkent zijn betrokkenheid.