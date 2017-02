Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Proef met biometrisch instappen

28 min geleden Paul Eldering

SCHIPHOL - Schiphol en KLM testen ’biometrisch instappen’, waarbij je zonder je instapkaart en paspoort te laten zien aan boord van het vliegtuig stapt. De passagier stapt via een apart poortje dat hem herkent aan het gezicht in.