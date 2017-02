premium

Woningoverval door ’bezorger’ in Amsterdam-West

25 min geleden

AMSTERDAM - Aan de Eerste Hugo de Grootstraat in Amsterdam-West is een woning overvallen. Opvallend was dat de dader gekleed was als een bezorger van PostNL en dat het leek alsof hij een pakketje wilde afleveren aan de bewoner van de overvallen woning.