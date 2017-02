Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Automobilist met de schrik vrij

Gisteren, 23:42

Renkum - Een automobilist die dinsdagavond met pech langs de A50 bij Renkum kwam te staan, heeft een engeltje op zijn schouder gehad. Kort nadat de man zijn auto had verlaten en over de betonnen barrière was geklommen, werd zijn wagen compleet verwoest door een vrachtwagen.