Grote brand verwoest restaurant Grashoek

52 min geleden

GRASHOEK - Een uitslaande brand heeft een restaurant in het Limburgse Grashoek in de as gelegd. De brand brak tegen middernacht uit in het woongedeelte op de eerste verdieping. De brandweer rukte uit met vier bluswagens. Toch konden zij niet verhinderen dat het restaurant volledig afbrandde.