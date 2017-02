premium

Nederlander blijft steeds langer arm

21 min geleden

DEN HAAG - Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een inkomen onder de armoedegrens moest rondkomen nam in 2015 toe met 27.000 tot 221.000. Het totaal aantal huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe, herziene cijfers. Inkomensgegevens van 2016 zijn nog niet bekend.