Auto geramd door trein Harlingen

36 min geleden Onze Redactie

Harlingen - UPDATE 12.07 uur - Op een spoorwegovergang in Harlingen is woensdagochtend een rijdende trein tegen een auto gebotst. De vrouw die in de auto zat, is er met lichte verwondingen vanaf gekomen. Dat meldt de politie.