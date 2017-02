Asscher wil honderden miljoenen voor armen

Asscher prees woensdag in de Leeuwarder Courant, waarin hij zijn plannen uit de doeken deed, het zogenoemde Leeuwardense kindpakket. Kinderen uit achterstandsgezinnen, waarvan de Friese hoofdstad er veel telt, kunnen daarmee toch naar een sportclub, op schoolreisje of naar muziekles. Hij wil de Leeuwardense aanpak landelijk invoeren.

Als het aan Asscher ligt, stijgt ook de bijstand met gemiddeld 200 euro en de kinderbijslag met gemiddeld 100 euro per jaar. Daarvoor wil hij in totaal 300 miljoen reserveren.

Arme gezinnen bleven in 2015 vaker lang in armoede hangen, stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag vast. Het totale aantal arme gezinnen steeg niet. Staatssecretaris Jetta Klijnsma, partijgenoot en collega van Asscher op het departement van Sociale Zaken, heeft echter goede hoop dat het armen afgelopen jaar beter is vergaan.

Klijnsma maakte afgelopen najaar al 100 miljoen vrij voor kinderen die in armoede opgroeien. Dat geld gaat naar stichtingen en fondsen die kinderen voorzien van een muziekschoolabonnement, schoolspullen of een paar voetbalschoenen.