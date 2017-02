Het koningspaar poseerde zelf voor de schilder.

Larsson over de opdracht: “Het was voor mij een grote eer om weer een koninklijk portret te mogen maken. Deze keer was het natuurlijk extra bijzonder omdat er twee gemaakt moesten worden en ook ten voeten uit! Met deze opdracht stap je meteen in een eeuwenoude traditie van koninklijke portretten.”

De schilder heeft de pose van de koning en koningin zelf bepaald.

Foto: Margareta Svensson

„De eeuwenoude traditie is dat de man links staat en de vrouw rechts. Zij is dan geplaatst aan de kant van het hart van de man. De koning is het staatshoofd en moet stevig op de grond staan, terwijl de koningin naar hem beweegt”, aldus Larsson.

Foto: Margareta Svensson

De open hand van Willem-Alexander is om te laten zien „dat ze feitelijk samen het ambt uitoefenen”.

Het is voor het eerst dat het koningspaar op deze manier is geschilderd. De portretten zijn onthuld door de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit.