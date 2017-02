premium

Reeks invallen bij actie tegen witwassen

36 min geleden

OOSTERHOUT - Bij een onderzoek naar witwaspraktijken heeft de politie in samenwerking met de Belastingdienst woensdag invallen gedaan in negen panden in Noord-Brabant en Gelderland. De politie liet weten dat onder meer 325.000 euro aan contant geld in beslag is genomen.