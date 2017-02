Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Verrassend veel reeën op Tiengemeten

43 min geleden

TIENGEMETEN - Het eiland Tiengemeten (Zuid-Holland) is niet alleen in trek bij natuurliefhebbers maar ook bij reeën. Wandelaars staan op het door water omgeven eiland steeds vaker oog in oog met een ree, meldde Natuurmonumenten woensdag.