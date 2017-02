Tbs’er viel eerder bewakers aan

Michel T. (44) viel in 1998 een bewaker van de gevangenis in Zwolle aan met een klauwhamer. Psychiaters constateerden dat hij paranoïde was en een „licht ontvlambare narcistische krenkbaarheid” en een „zwakke realiteitstoetsing” had. Hij kreeg achttien maanden cel en tbs voor poging tot doodslag. Tijdens die tbs-behandeling in kliniek Veldzicht in Balkbrug viel hij weer een bewaker aan.