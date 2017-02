Tien jaar cel geëist tegen webcam-afperser

C. zou onder meer 34 minderjarige meisjes en vijf homoseksuele mannen hebben afgeperst nadat hij ze eerst tot seksuele handelingen voor de webcam had verleid. Hij is daarnaast beschuldigd van productie, bezit en verspreiding van kinderporno, oplichting, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit.

Met de strafeis ging het OM zo ver als de wet toestaat, benadrukte aanklaagster Annet Kramer. Zij vond de eis gezien de jarenlange teistering die de slachtoffers hebben moeten ondergaan „nauwelijks passend te noemen”, maar volgens haar biedt de wet geen ruimte voor een zwaardere straf.

Binnen de mogelijkheden die er zijn moet C. - in het belang van zowel de slachtoffers als de samenleving - „zo lang mogelijk weg”, zei ze. „En dat verdient hij ook. Deze verdachte houdt zijn kaken stijf op elkaar en weigert in welke vorm dan ook verantwoording af te leggen. Er is geen enkele omstandigheid te bedenken die strafverminderend kan werken. Het is tijd om af te rekenen.”

Foto: CHRIS ROODBEEN

