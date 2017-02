Komst radicale sjeik naar Eindhoven voorkomen

Sjeik Al-Mutairi werd vorig jaar op een Amerikaanse terreurlijst gezet maar was in mei 2016 nog wel in Eindhoven om te spreken in de moskee. Dat de Verenigde Staten hem als risico bestempelden was op dat moment niet bekend bij de gemeente. Op basis van de destijds beschikbare informatie werd er door de IND geen noodzaak gezien om het visum van de sjeik in te trekken.

Het Eindhovense gemeentebestuur ontkent daarom dat er een fout is gemaakt, zoals de Eindhovense LPF-fractie in haar vragen suggereerde. ,,Omdat na de aanmelding voor de conferentie in december het signaal wel is doorgekomen, hebben wij niet het idee dat het proces heeft gefaald.''

Moskee Al Fourkaan in Eindhoven trekt regelmatig de aandacht wegens conferenties met omstreden sprekers. De gemeente Eindhoven verbood in 2015 de komst van zeven 'haatpredikers' maar de moskee won recent een bodemprocedure die tegen het verbod werd gevoerd.

Voor zover bekend heeft de moskee geen beroep ingesteld tegen de visumweigering voor de omstreden sjeik.