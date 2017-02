premium

Mogelijk film over Van der Dussen

43 min geleden

MADRID - De Spaanse regisseur Pedro Almodóvar overweegt een film te maken over het lot van de Nederlander Romano van der Dussen, die twaalf jaar onschuldig vastzat in Spanje. De krant ABC meldde donderdag dat Almodóvar via zijn filmproductiemaatschappij El Deseo hier de advocaat van Van der Dussen over heeft benaderd.