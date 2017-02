GeenStijl verwijdert seksfilmpje Paay

Langelaar had voor donderdagavond al een kort geding gepland om het verwijderen van de video op GeenStijl via de rechter af te dwingen.

GeenStijl meldt nu alleen nog op de site dat de seksvideo van Patricia is opgedoken. Wie die wil zien, moet volgens de site zelf maar googelen. In het filmpje is te zien hoe een blote Paay en een onbekende man plasseks hebben. De beelden verschenen op Twitter, waarna GeenStijl er een artikel aan wijdde. Sindsdien wordt het filmpje veelvuldig gedeeld via sociale media.

Volgens verscheidene media zou Paay van plan zijn om vrijdag bij de politie in Noord-Holland aangifte te doen. Van wat en tegen wie, is niet bekend. De politie geeft geen commentaar op een mogelijke aangifte. De seksvideo van Paay houdt de gemoederen op vooral sociale media al dagen bezig. Maandag zei Paay te worden gechanteerd met seksueel getinte beelden.