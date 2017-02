VVD’er: geen jonge mannen uit Midden-Oosten

„Het mengt voor geen meter”, aldus Berckmoes over de verschillen in cultuur en geloof. Door de enorme bevolkingsgroei daar komen jonge mannen uit Afrika en het Midden-Oosten hiernaartoe. Die migratie moet gewoon stoppen, zegt ze. „Daar moeten we onze grenzen goed tegen afschermen.” Volgens BNR doet de waarschuwing van Berckmoes denken aan PVV-leider Geert Wilders, die ageert tegen de komst van „islamitische testosteronbommen.”

Met name het islamitisch geloof is een gewelddadig geloof, zegt de VVD-politica. „Ik krijg hier geheid gedonder mee, maar I don’t care’, aldus Berckmoes, die niet op de VVD-lijst voor de komende verkiezingen staat.