premium

Instorting Kolham niet door bevingen

31 min geleden Onze Correspondent

KOLHAM - Volgens de gemeente Slochteren (provincie Groningen) was het plotselinge instorten van een schuur in Kolham het gevolg van een rottende constructie. Een deel van de schuur zakte er 3 februari in elkaar. Gasdorp bij uitstek Slochteren maakte in de loop der jaren veel aardbevingen door gaswinning mee en daarom werd vermoed dat die toch wel het zetje gegeven hadden.