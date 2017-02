Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Amsterdamse peuters 15 uur naar de opvang

58 min geleden

AMSTERDAM - Alle Amsterdamse peuters hebben vanaf volgend jaar recht op 15 uur per week kinderopvang. Daarbij maakt het niet uit wat het inkomen, het werk of het opleidingsniveau van de ouders is. Dat heeft de Amsterdamse onderwijswethouder Simone Kukenheim donderdag bekendgemaakt.