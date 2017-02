NDSM-werf wordt street art-museum

Het museum komt in de voormalige Lasloods op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord, die daarvoor moet worden verbouwd. De Lasloods heeft een oppervlakte van ruim 7000 vierkante meter en is 24 meter hoog. Aan de collectie wordt al sinds 2015 gewerkt.

Forse doeken

Alle werken die worden tentoongesteld, zijn of worden speciaal voor het museum gemaakt. Het gaat om forse doeken, zegt curator Peter Ernst Coolen: „Het kleinste schilderij dat we tonen is groter dan de Nachtwacht, het grootste tot nu toe is een werk van Telmo Miel van 5 meter breed en 12 meter hoog.”

In de collectie zitten al meer dan honderd werken van toonaangevende street artists zoals de Brit David Walker, de Braziliaan Cranio en Hoxxoh uit de Verenigde Staten. Aan de gevel van het pand hangt nu al een 24 meter hoog portret van Anne Frank van Eduardo Kobra.