Als het echt een Mondriaan is, zal het werk duizenden euro’s waard zijn.

„Ik ben gewoon zo blij dat ik zoiets moois en bijzonders heb gevonden. Het is een schat”, vertelt ontdekker Mohamed Boualia met een brede lach.

Hij sloeg meteen alarm bij het zien van het schilderij, vertelt hij aan NH. Boualia schakelde vervolgens direct kunstkenner en veilingmeester Rob Mulders in. Ook hij is enthousiast.

Of het een échte is, is moeilijk vast te stellen. Volgens de kunstkenner kan dat jaren duren. Maar als het wel zo is, weet de kringloopwinkel al waar ze het geld aan willen besteden: meer personeel.

Het schilderij met de uitgedroogde zonnebloem is op 23 en 24 februari te zien voor belangstellenden. De 25ste wordt het werk geveild.