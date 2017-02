premium

’Man in auto gesleurd en ontvoerd in Zwolle’

34 min geleden

Zwolle - Een man is woensdagavond mogelijk ontvoerd in Zwolle. Hij klampte rond 21.00 uur buiten adem een voorbijganger aan en vroeg om hulp. Enkele seconden later reed een auto de straat in. Iemand stapte uit en sleurde de man de auto in. Dat maakt de politie donderdag bekend.