Ouders zijn boos en verdrietig over zijn zwijgen. Hun advocaat zei tegen Het Parool dat ze erkenning willen.

S. zou in 2011 en 2012 twee leerlingen die jonger dan twaalf waren, seksueel hebben misbruikt. Hij wordt ook verdacht van ontucht bij vier leerlingen die jonger dan zestien waren. Dat gebeurde in een donkere kamer op de school in Buitenveldert. Toen het misbruik aan het licht kwam, werd S. ontslagen en verhuisde hij naar Israël. Pas vorig jaar leverde dat land hem uit.