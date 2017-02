Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Binnenkort biografie ’Kokkie’ over Martin Kok

50 min geleden

Over de vermoorde ex-crimineel Martin Kok is een biografie geschreven, die binnenkort wordt uitgebracht. Het boek ’Kokkie. Het turbulente leven en de aangekondigde dood van Martin Kok’ is geschreven door Timo van der Eng.