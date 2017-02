Haaksbergen stuurt de locoburgemeester weg

Nadat in de nasleep van de spraakmakende monstertruckaffaire burgemeester Hans Gerritsen reeds sneuvelde, is ditmaal wethouder en locoburgemeester Peter van Vlaanderen hoofdrolspeler in een haast kolderieke affaire. Daarin wordt hij door zijn eigen partij nu zelfs ‘Haaksbergs meest onbetrouwbare politicus ooit’ genoemd. Van Vlaanderen werd gisteravond even voor middernacht door de gemeenteraad weggestemd.

In de nieuwste rel draait het om een hooggeplaatste ambtenaar, die na een dienstverband van 36 jaar werd ontslagen. De ambtenaar vocht dit aan, en omdat de gemeente geen dossier had bijgehouden, veegde de rechter het ontslag rigoureus van tafel.

Dit tot grote woede van Van Vlaanderen, die - als verantwoordelijk wethouder voor de portefeuille personeel - snoeihard uithaalde richting de gemeentesecretaris, die volgens hem had verzuimd een dossier over deze ambtenaar op te bouwen. Het ontslag kan de gemeente volgens de wethouder zodoende in het slechtste geval zeven ton kosten.

Van Vlaanderen was medeoprichter van Leefbaar Haaksbergen (LH). In die hoedanigheid schopte hij vooral overal tegenaan, maar in 2014 werkte hij zich op tot wethouder. Volgens veel politici en ambtenaren zou Van Vlaanderen als locoburgemeester echter als een ware dictator over Haaksbergen regeren.

Toen Van Vlaanderen geruchten opving dat de overige drie vrouwelijke wethouders het vertrouwen in hem zouden opzeggen, opende hij de aanval en was hen een stap voor door snel zelf het vertrouwen in zijn collega-bestuurders op te zeggen. Die voegden vervolgens alsnog de daad bij het woord, waarmee de vertrouwensbreuk onherstelbaar raakte.

De bestuurscrisis was helemaal compleet nadat Van Vlaanderens eigen partij LH liet weten een motie van wantrouwen tegen in hem in te zullen dienen. LH-fractievoorzitter Keath Alkoutobi noemde Van Vlaanderen ,,de meest onbetrouwbare politicus die Haaksbergen ooit heeft gekend”.