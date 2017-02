Verplicht melden misbruik door sportclubs

Dat stelt hoogleraar sport en recht Marjan Olfers in een interview met de Volkskrant. „In het huidige systeem worden incidenten vaak niet gemeld. En als er wel wordt gemeld, komen verschillende meldingen niet bij elkaar”, aldus Olfers. „Bestuurders moeten een melding binnen de club doorgeven. Doen ze dat niet, dan kunnen ze tuchtrechtelijk worden vervolgd. Het is van groot belang dat er een register komt waarin meldingen samenkomen. Nu lopen er trainers rond over wie al meermaals is geklaagd, zonder dat iemand het weet. Dat is niet uit te leggen.”

Om misbruik aan te pakken moet er volgens Olfers een Onderzoeksraad voor de Sport komen. Dat orgaan moet uit eigen beweging onderzoek kunnen doen als het daarvoor voldoende aanleiding ziet.