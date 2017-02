Agenten zijn vertrouwen in politiek kwijt

Dat zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), in een interview met De Telegraaf. Door krapte blijven er zaken op de plank liggen, worden er arrestanten naar huis gestuurd en blijven de gevangenissen onterecht leeg.

De NPB presenteert vandaag een ’schijf van vijf’ waarin staat wat er de volgende kabinetsperiode nodig is om de politie weer gezond te maken. „Ik hoop dat de agenten gehoord worden bij de kabinetsformatie, want dit wil je niet nog eens zes jaar meemaken”. zegt Struijs over twee kabinetten Rutte. Staken sluit de vakbondsman niet uit. „Als je volgend kabinet weer hetzelfde krijgt, ga je een bak ellende krijgen.”

Het vertrouwen in de politiek is vrijwel weg bij de agenten, constateert Struijs. Elke belofte die werd gedaan bij de komst van de Nationale Politie, is volgens hem verbroken.