Rechtbank Amsterdam doet aangifte van diefstal

Het gaat volgens de rechtbank vooral om interne stukken, maar ook over kopieën van materiaal dat in strafzaken is gebruikt.

„Het zijn papieren documenten die ter vernietiging in een papiercontainer zijn gestopt. De vernietiging van oud papier gebeurt op frequente basis door een gespecialiseerd bedrijf. De papiercontainers zijn standaard afgesloten en staan standaard op terrein dat niet publiekelijk toegankelijk is. Hoe dit oud papier bij de krantenredactie terecht kon komen, moet worden onderzocht”, aldus een woordvoerder.

De rechtbank Amsterdam benadrukt dat dergelijk onrechtmatig verkregen materiaal niet door onbevoegden hoort te worden meegenomen, niet aan derden hoort te worden overhandigd en ook niet door derden hoort te worden gebruikt.