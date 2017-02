Dat meldt de politie vrijdagochtend.

De vrouw zat in een auto die meerdere malen over de kop sloeg na een botsing met een vrachtwagen. De vrouw was na de klap al niet meer aanspreekbaar en werd met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk.