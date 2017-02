„Dit soort draaideurcriminelen kosten de maatschappij veel geld en ook veel ergernis bij de middenstanders.” De man had vastgezeten voor het ontvreemden van vier pakken melkpoeder. Hij blijkt hardleers want de tweede keer had hij het voorzien op hetzelfde product. Dit keer probeerde hij ervandoor te gaan met 25 pakken.

Hij krijgt nu vijf weken de tijd om zijn zonden achter de tralies te overdenken. „Hopelijk leert hij hier van...”, aldus de politie.