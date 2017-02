Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Koenders niet onder indruk van uithaal Kremlin

22 min geleden

DEN HAAG - Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) is „niet erg onder de indruk” van de Russische uithaal dat Nederland hysterisch doet over Russische cyberaanvallen. Hij zei dat vrijdag in een reactie op de woorden van Kremlin-woordvoerster Maria Zacharova.