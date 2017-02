Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Nederlander dood na bedrijfsongeval Duitsland

49 min geleden

HERZLAKE - Een 48-jarige Nederlander is in Duitsland om het leven gekomen door een bedrijfsongeluk. Een pakket met stalen delen van in totaal 2500 kilo kwam bovenop hem terecht. Hij stierf ter plekke, meldde de Duitse politie vrijdag.